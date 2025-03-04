Borsa İstanbul’da operasyon: 17 kişi gözaltında

Son Dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 Şubat'ta başlattığı soruşturma, Borsa İstanbul’daki olağanüstü fiyat hareketliklerinin ardında manipülasyon olduğu iddialarını gündeme getirdi. Mali suçlarla mücadele ekipleri, belirlenen 17 kişiye yönelik olarak farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin, borsadaki fiyatların manipüle edilmesinde rol oynadığı öne sürülüyor.

Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştuğu, oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile Borsa İstanbul piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendirildiği, 04/03/2025 tarihi itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Sermaye Piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatılmış olup, bu kapsamda farklı illerde de olmak üzere toplamda 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kamuoyuna duyurulur."