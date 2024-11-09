Borsa yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler açıklandı

Borsa İstanbul 100 (BİST 100) endeksi, geçtiğimiz hafta ABD seçimleri ve Fed kararlarına odaklanırken, yurtiçinde ise enflasyon oranı ve Enflasyon Raporu ön plandaydı. Bu gelişmeler ışığında, endeks haftayı yükselişle kapattı. 4-8 Kasım haftasında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler arasında zirvede üç hisse öne çıktı.

Endeks, haftalık bazda yüzde 3,37 oranında değer kazandı yaşarken, bankacılık endeksinde haftalık kazanç yüzde 2,59 oranında oldu. Sanayi endeksinde haftalık yüzde 2,16 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 6,05 ile inşaat olurken, en çok değer kaybeden yüzde 2,57 oranında düşüş yaşayan madencilik endeksi oldu.

YÜKSELEN 3 HİSSE

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 17,50 ile Kontrolmatik (KONTR) çekerken, ardından yüzde 12,82 ile Astor Enerji (ASTOR) ve yüzde 11,30 ile Çelebi (CLEBI) onu izledi.

DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 32,84 ile Reeder Teknoloji (REEDR) gelirken, yüzde 17,36 ile Agrotech Teknoloji (AGROT) ve yüzde 14,21 düşüşle Batı Çimento (BTCIM) onu izledi.

YATIRIMCILARIN YOĞUNLAŞTIĞI HİSSELER

Endekste hafta boyunca gerçekleşen hacim BIST 100’de geçen haftaya göre artışla 413 milyar 313 milyon TL olurken, 35 milyar 366 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden geldi. 25 milyar 476 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) ve 23 milyar 863 milyonu da Akbank (AKBNK) hisselerinde yapıldı.

PİYASA DEĞERİ ZİRVE YAPAN HİSSELER

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre yükseler 8 trilyon 3 milyar 777 milyon TL’ye (232 milyar 803 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 461 milyar 160 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 434 milyar 652 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 400 milyar 545 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.