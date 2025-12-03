Borsada manipülasyon soruşturması: İllüzyonist Ghafouri dahil 8 kişi tutuklandı

Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri'nin de içinde olduğu 8 şüpheli, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Borsa manipülasyonu operasyonunda toplam 8 kişi tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında karar çıktı.

8 TUTUKLAMA, 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

AREF GHAFOURI DA TUTUKLANDI

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

4 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheliler Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya, “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.