Borsada manipülasyon soruşturması: İllüzyonist Ghafouri dahil 8 kişi tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri dahil 8 şüpheli tutuklandı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Borsada manipülasyon soruşturması: İllüzyonist Ghafouri dahil 8 kişi tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri'nin de içinde olduğu 8 şüpheli, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Borsa manipülasyonu operasyonunda toplam 8 kişi tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında karar çıktı.

8 TUTUKLAMA, 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

AREF GHAFOURI DA TUTUKLANDI

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

4 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheliler Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya, “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suya yüzde 220 zam yapıldı!Suya yüzde 220 zam yapıldı!Yurt
İstanbul’un birçok noktasında elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıİstanbul’un birçok noktasında elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
borsa tutuklandı
Günün Manşetleri
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
10 yılda 10 milyonu aşkın engelli yolcu trenlerde ücretsiz seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Yasa dışı bahis operasyonunda 42 gözaltı
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
Beş ilde güncel öğrenci yapılanmasına darbe
İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Çok Okunanlar
İstanbul’un birçok noktasında elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı İstanbul’un birçok noktasında elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? En yüksek mevduat faizi hangi bankada?
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı!
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti 2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti