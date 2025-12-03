Suya yüzde 220 zam yapıldı!

Bilecik Belediye Meclisi’nde içme suyu tarifesine yüzde 220 oranında zam yapılması, kentte tepkilere yol açtı. Yeni tarifede tüm kullanım kademelerinde fiyatların belirgin şekilde arttığı belirtildi.

Bilecik’te içme suyu ücretlerine yapılan yüksek oranlı zam, kentte geniş yankı uyandırdı. Bilecik Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda Ücret ve Tarifeler Komisyonundan gelen raporlar görüşülerek zamlı tarife karara bağlandı.

Komisyon raporuna göre, su kullanım tarifesinde tüm kademelerde artış yapıldı. Buna göre 0–15 metreküp arası 5 TL olan fiyat 16 TL’ye yükseltildi. 15–30 metreküp arası kullanım ücreti 7 TL’den 20 TL’ye çıkarılırken, 30 metreküp ve üzeri ise 10 TL’den 25 TL’ye yükseltildi.

Yüzde 220’ye ulaşan artış oranı, kamuoyunda tartışma yarattı. Zamlı su tarifesi, Belediye Meclisi’nde CHP grubunun oy çokluğuyla kabul edildi.

