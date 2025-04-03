Boykot çağrılarına soruşturma! Ünlü oyuncu da dahil 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından gelen protestolar, Türkiye’de gündemin ilk sıralarına yerleşti. Tutuklamaya tepki olarak CHP ve bazı öğrenci grupları tarafından yapılan boykot çağrıları, sosyal medya ve geleneksel medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu çağrılarda kullanılan ayrıştırıcı söylemler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

16 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Son Dakika haberine göre, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINDA!

Gözaltına alınanlar arasında "Şakir Paşa Ailesi" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.