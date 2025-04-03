Boykot çağrılarına soruşturma! Ünlü oyuncu da dahil 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlayan boykot çağrılarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Boykot çağrılarına soruşturma! Ünlü oyuncu da dahil 10 kişi gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından gelen protestolar, Türkiye’de gündemin ilk sıralarına yerleşti. Tutuklamaya tepki olarak CHP ve bazı öğrenci grupları tarafından yapılan boykot çağrıları, sosyal medya ve geleneksel medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu çağrılarda kullanılan ayrıştırıcı söylemler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

16 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Son Dakika haberine göre, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINDA!

Gözaltına alınanlar arasında "Şakir Paşa Ailesi" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.

Mart ayı enflasyonu açıklandı!Mart ayı enflasyonu açıklandı!Ekonomi
boykot
Günün Manşetleri
Bayram sevincine hüzün karıştı
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı enflasyonu açıklandı!
Ticaret Bakanı Bolat Ulusal Kanal'a konuştu
Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın rekor seviyeye yaklaşıyor
81 ilde zorunlu hale geldi!
Vatan Partisi’nden boykot tepkisi
RTÜK’ten boykot çağrılarına takip uyarısı
İstanbul'un kabusu geri döndü
Çok Okunanlar
Altın piyasasında hareketlilik! Altın piyasasında hareketlilik!
Akaryakıt fiyatlarında şok artış Akaryakıt fiyatlarında şok artış
2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! 2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Ünlü oyuncu da dahil 10 kişi gözaltına alındı Ünlü oyuncu da dahil 10 kişi gözaltına alındı