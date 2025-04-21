Bu 1 mayıs daha kalabalık olacak: Emekçiler meydanlara iniyor

1 Mayıs İşçi Bayramı’na günler kala, emekçilerin hazırlıkları hız kazandı. Bu yıl Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ’in çağrısıyla binlerce işçi İstanbul’daki Kartal Meydanı’nda toplanacak.

"Bu yılki 1 Mayıs, önceki yıllara göre çok daha önemli. İşçi sınıfının taleplerini ve beklentilerini en gür sesle dile getirdiği özel bir gün olacak."

Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Türkiye’de ekonomik darboğazın giderek derinleştiğine dikkat çekerek, alım gücünün hızla düştüğünü ve geçim sıkıntısının emekçileri meydanlara ittiğini vurguladı.

"İnsanlar geçinemiyor. Alım gücümüz düştü. Çalışma koşulları ağırlaştı. Örgütlenmenin önüne engeller konuluyor, sendikasızlık adeta teşvik ediliyor. Özelleştirmeler ise hâlâ hız kesmeden sürüyor."

Akyüz, kıdem tazminatının korunması, asgari ücretteki kayıpların telafisi ve kamu işçilerinin haklarının geliştirilmesi gibi temel taleplerle 1 Mayıs’ta meydanlarda olacaklarını belirtti.

"Ülkemizde çalışan 20-25 milyon insanın 7 milyonu asgari ücretle geçinmeye çalışıyorsa bu başlı başına büyük bir sorundur. Dünyada böyle bir oranla karşılaşamazsınız. Eğer haklarımızı korumak ve geliştirmek istiyorsak, örgütlenmek zorundayız. Aksi halde hepimiz vergi yükü altında ezilmeye devam ederiz."

Son olarak, Akyüz yurttaşlara çağrıda bulunarak, birlikte mücadelenin önemine vurgu yaptı.

"Tüm emekçileri ve halkımızı İstanbul Kartal’da düzenlenecek büyük 1 Mayıs mitingine davet ediyorum. Dayanışma ve birlik içinde sesimizi hep birlikte yükseltelim."