Bursa’da “Çetkinler” suç örgütü çökertildi: Operasyonda 17 kişi tutuklandı

Bursa’da, “Çetkinler” çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt lideri B.Ç’nin de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’da “Çetkinler” suç örgütü çökertildi: Operasyonda 17 kişi tutuklandı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir “Çetkinler” olarak bilinen organize suç örgütünü mercek altına aldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

EĞLENCE MEKANLARI VE İNŞAAT DAİRELERİ HEDEFTEYDİ

Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin elebaşı B.Ç’nin talimatıyla bazı eğlence mekanlarına “çökmeye” çalıştığı, inşaatı süren site dairelerini zorla ele geçirip sattıkları, bazılarını ise usulsüz sözleşmelerle kiraya verdikleri tespit edildi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Polisin ele geçirdiği güvenlik kamerası kayıtlarında, örgüt üyelerinin cebir ve tehdit yoluyla bazı iş yerlerini ele geçirmeye çalıştıkları ve bazı mekanlarda çalışanları darp ettikleri anlar net şekilde görüntülendi. Bu şekilde en az 6 farklı olaya karıştıkları belirlendi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden; örgüt lideri B.Ç. ile birlikte Z.Ü, R.B, Ö.Ö, A.G, O.Ç, M.Ç, M.G, İ.K, B.V, A.Y, Ö.Ş, M.Ş, A.K, F.Ç, F.K ve R.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılar M.G, M.Ü, C.B, M.C ve M.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında ayrıca 3 şüphelinin cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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