Fransa yolsuzluk skandalıyla sarsıldı! Kültür Bakanı’na şok suçlama

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Avrupa Parlamentosu’nda görev yaptığı dönemde Renault-Nissan Grubu’ndan 900 bin avro aldığı ve bu kapsamda lobicilik faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla “yolsuzluk” ve “nüfuz ticareti” suçlamalarıyla Paris Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

900 BİN AVROLUK DANIŞMANLIK ANLAŞMASI

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Rachida Dati’nin, 2009-2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak görev yaptığı dönemde, Renault-Nissan Grubu’na bağlı Hollanda merkezli RNBV şirketiyle danışmanlık sözleşmesi imzaladığı ve bu kapsamda 2010-2012 yılları arasında 900 bin avro aldığı ortaya çıktı.

Paris’te görevli soruşturma hakimleri, Dati ile birlikte Renault-Nissan Grubu’nun eski Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn’un da aynı davada “yolsuzluk” ve “nüfuz ticareti” suçlamalarıyla yargılanmasına karar verdi.

Söz konusu davanın ilk oturumu, 29 Eylül’de Paris Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Bu oturumda, davanın ilerleyen tarihlerdeki duruşma günleri belirlenecek.

Dati’nin avukatı Olivier Pardo, soruşturma hakimlerinin kararına itiraz edeceklerini belirtti. Pardo’nun savunması, dava sürecinde önemli bir rol oynayacak.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLMASI BEKLENİYORDU

Gelecek yıl yapılacak Paris Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Rachida Dati hakkında açılan bu dava, siyasi kariyerini önemli ölçüde etkileyebilir. Dati, AP’deki milletvekilliği görevi süresince Renault-Nissan için lobicilik yapıp yapmadığı konusunda Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından 2019 yılında başlatılan soruşturmanın merkezindeydi.