Fransa yolsuzluk skandalıyla sarsıldı! Kültür Bakanı’na şok suçlama

Eski AP milletvekili ve şimdiki kültür bakanı Rachida Dati, Renault-Nissan’dan aldığı yüksek meblağ nedeniyle “yolsuzluk” ve “nüfuz ticareti” suçlamalarıyla Paris Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fransa yolsuzluk skandalıyla sarsıldı! Kültür Bakanı’na şok suçlama
Yayınlanma: Güncellenme:

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Avrupa Parlamentosu’nda görev yaptığı dönemde Renault-Nissan Grubu’ndan 900 bin avro aldığı ve bu kapsamda lobicilik faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla “yolsuzluk” ve “nüfuz ticareti” suçlamalarıyla Paris Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

900 BİN AVROLUK DANIŞMANLIK ANLAŞMASI

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Rachida Dati’nin, 2009-2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak görev yaptığı dönemde, Renault-Nissan Grubu’na bağlı Hollanda merkezli RNBV şirketiyle danışmanlık sözleşmesi imzaladığı ve bu kapsamda 2010-2012 yılları arasında 900 bin avro aldığı ortaya çıktı.

Paris’te görevli soruşturma hakimleri, Dati ile birlikte Renault-Nissan Grubu’nun eski Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn’un da aynı davada “yolsuzluk” ve “nüfuz ticareti” suçlamalarıyla yargılanmasına karar verdi.

Söz konusu davanın ilk oturumu, 29 Eylül’de Paris Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Bu oturumda, davanın ilerleyen tarihlerdeki duruşma günleri belirlenecek.

Dati’nin avukatı Olivier Pardo, soruşturma hakimlerinin kararına itiraz edeceklerini belirtti. Pardo’nun savunması, dava sürecinde önemli bir rol oynayacak.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLMASI BEKLENİYORDU

Gelecek yıl yapılacak Paris Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Rachida Dati hakkında açılan bu dava, siyasi kariyerini önemli ölçüde etkileyebilir. Dati, AP’deki milletvekilliği görevi süresince Renault-Nissan için lobicilik yapıp yapmadığı konusunda Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından 2019 yılında başlatılan soruşturmanın merkezindeydi.

Dikkat! Bu yollar kapalı: İşte kara yollarında son durumDikkat! Bu yollar kapalı: İşte kara yollarında son durumYurt
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatlarıGram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatlarıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

fransa yolsuzluk
Günün Manşetleri
İstanbul’da huzur operasyonu
VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK ZİYARETİ
“BAHÇELİ ANAYASADAKİ TÜRK TANIMINI TARTIŞMAYA AÇIYOR”
YÜZLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
KAÇAK DERNEK MERKEZİNE MÜDAHALE
5 günde 179 siber suç şüphelisi yakalandı
''ŞARA'YI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''
''İSRAİL, PARÇALANMIŞ BİR SURİYE İSTİYOR''
5 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltındaki 17 kişi adliyeye sevk edildi
Çok Okunanlar
Gram altında tarihi rekor! Gram altında tarihi rekor!
Dikkat! Bu yollar kapalı Dikkat! Bu yollar kapalı
İstanbul’da huzur operasyonu İstanbul’da huzur operasyonu
Mevduat faizleri eriyor! Mevduat faizleri eriyor!
7 peynir markasında sağlık skandalı 7 peynir markasında sağlık skandalı