Bursa’da Seyir Halindeki Otomobil Cayır Cayır Yandı

Olay Bursa Nilüfer ilçesi'nde yaşandı. Seyir halindeki aracından dumanlar çıktığını fark eden araç sahibi aracını durdurdu.

Bursa’da Seyir Halindeki Otomobil Cayır Cayır Yandı
Bursa’da Otomobil Cayır Cayır Yandı
Son Güncelleme:

Bursa’da otomobil alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kullanılamaz hale getirdi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilinden dumanlar çıktığını gören şoför, aracını sağa çekerek durdurdu. Dumanlar kısa süre içerisinde yerini alevlere bıraktı. Alevleri gören otomobil sürücüsü, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Düzce’de Otomobil ve Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı: 1’i Çocuk 5 Kişi YaralıDüzce’de Otomobil ve Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı: 1’i Çocuk 5 Kişi YaralıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# araç yandı # bursa
Çok Okunanlar
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
İstanbul'a Kar Geliyor!
İstanbul'a Kar Geliyor!
21 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
21 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Skandal Sözler!
HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Skandal Sözler!
Devlet Bahçeli'den "50+1" Açıklaması
Devlet Bahçeli'den "50+1" Açıklaması
Öne Çıkanlar Çin'den Filistin'e destek: "Arap ve Müslüman kardeşlerimizle..." Çin'den Filistin'e destek: "Arap ve Müslüman kardeşlerimizle..." Sahte bal nasıl anlaşılır? Sahte bal nasıl anlaşılır?