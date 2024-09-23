Bursa'da uçak kazası! Düşen uçakta kurtulan olmadı

Bursa'da feci bir uçak kazası yaşandı. Eğitim uçağı, Yenişehir Havalimanı apron kısmına düştü. Bursa Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada pilotlar Ünal Aster ve Emir Gulal Nalcı'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da uçak kazası! Düşen uçakta kurtulan olmadı
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Bursa'da korkunç bir uçak kazası meydana geldi. Özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı, Yenişehir Havalimanı apron kısmına düştü.

Feci kazayla ilgili Bursa Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren pilotların 61 yaşındaki Ünal Aster ile 42 yaşındaki Emir Gulal Nalcı olduğu öğrenildi.

KAZANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Eğitim uçağının Yenişehir Havalimanı apron kısmına düşmesi ile ilgili Yenişehir Kaymakamlığından açıklama yapıldı.

Bursa'da uçak kazası! Düşen uçakta kurtulan olmadı - Resim : 1

Açıklamada Bursa Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının saat 07.56'da eğitim yapmak üzere havalimanından kalkış yaptığı belirtildi. Uçağın saat 08.15 sıralarında iniş yaptığı esnada pist bölgesine düşmek suretiyle kaza kırıma uğradığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Havalimanı kamera kayıtları üzerinden yapılan incelemede uçağın piste teker koyduğu, akabinde hızlı bir şekilde tekrar kalktığı ve sağ tarafa hızlı bir manevra yaptıktan sonra ikinci piste düşmek suretiyle kaza meydana gelmiştir. Bahse konu uçak içerisinde bulunan iki pilot kaza sonucu hayatlarını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Havalimanımız normal faaliyetlerine devam etmektedir."

Açıklamada, gerekli inceleme için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilme yapıldığı ve ilgili ekiplerin beklendiği kaydedildi.

Eğitim uçağının Yenişehir Havalimanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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