Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait?

Raporda, Enes Güran'ın kolundaki izlerin kim tarafından bırakıldığına ilişkin net bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, olayla ilgili şu bulgulara yer verildi:

Enes Güran'ın sağ kolundaki yumuşak doku hasarının, olayın yaşandığı günle uyumlu olduğu,

Mevcut izlerin, insan ısırığına benzer olduğu,

Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran'dan alınan diş izleri, panoramik grafiler ve otopsi sonuçlarının birlikte değerlendirildiği; ancak bu lezyonların kimin tarafından oluşturulduğuna dair kesin bir ayrım yapılamadığı,

Amerikan Adli Diş Hekimleri Birliği (ABFO) kriterlerine göre, bu ısırık izlerinin kimlik tespiti açısından yetersiz olduğu ve "sonuçsuz" kategorisine girdiği belirtilmiştir.

Tüm bu veriler ışığında, Enes Güran'ın sağ kolundaki ısırık izlerinin Yüksel, Narin ya da Enes Güran tarafından bırakıldığı konusunda tıbbi açıdan kesin bir sonuç çıkarılamadığı ifade edildi.