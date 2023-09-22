Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2023 oturumları 3 Eylül tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılmıştı. Bu yıl Bursluluk sınavına 1 milyon 44 bin 846 öğrenci katılmıştı.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal

Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak

okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı

İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak

Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere

ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

KKTC VE YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLER SINAVI KAZANMALARI DURUMUNDA BURSLULUKTAN NASIL FAYDALANIR?

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmi örgün ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam halinde bursluluktan yararlanılabilecek. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecek.