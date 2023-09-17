Büyük Aile Buluşması başladı

LGBT dayatmasına karşı her kesimden vatandaş İstanbul Saraçhane’de bir araya geldi ve Büyük Aile Buluşması başladı. Mitingde alanında uzman kişiler kürsüye çıkıp konuşma yapıyor.

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Büyük Aile Platformu’nun düzenlediği Büyük Aile Buluşması Saraçhane'de başladı.

"LGBT propagandası Türkiye’de yasaklansın" talebiyle düzenlenen miting için günler öncesinden duyurular yapılmış ve pankartlar hazırlanmıştı.

Saraçhane'deki Fatih Anıt Parkı’nda başlayan Büyük Aile Buluşması Ulusal Kanal ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Kürsüye çıkan alanında uzman kişiler konuşma gerçekleştiriyor.

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