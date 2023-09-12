Büyük Aile Platformu'nun mitingine avukatlardan çağrı! LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye!

Farklı dünya görüşlerinden 100'ün üzerinde demokratik kitle örgütünün katılımıyla kurulan Büyük Aile Platformu, LGBT dayatmasına dur demek için bir kez daha harekete geçti.

Büyük Aile Platformu'nun mitingine avukatlardan çağrı! LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye!
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17 Eylül Pazar günü saat 15.00’de Saraçhane’de yapılacak miting için Avukatlar da çağrıda bulundu. Kamusal dayatma konusuna değinen Cüneyt Altınparmak, “LGBT konusunun dayatmaya dönüşmesinin önüne hat çekmeleyiz.” dedi

"AİLE KADIN VE ERKEKTEN OLUŞUR"

Anayasal anlamda da bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğundan bahseden Altınparmak, ''Aile kadın ve erkekten oluşur'' dedi. Çocuk yaşta, bilimsel bir kanıta dayanmaksızın yapılan cinsiyet değişikliklerinin tehdidine de dikkat çekti.

Büyük Aile Platformu'ndan çağrı! LGBT dayatmasına karşı miting yapılacakBüyük Aile Platformu'ndan çağrı! LGBT dayatmasına karşı miting yapılacakGündem

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, bugün Üst Kurul'un oy çokluğuyla İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotuna onay verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Büyük Aile Platformu # lgbt
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