Büyük Aile Platformu'nun mitingine avukatlardan çağrı! LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye!

17 Eylül Pazar günü saat 15.00’de Saraçhane’de yapılacak miting için Avukatlar da çağrıda bulundu. Kamusal dayatma konusuna değinen Cüneyt Altınparmak, “LGBT konusunun dayatmaya dönüşmesinin önüne hat çekmeleyiz.” dedi

"AİLE KADIN VE ERKEKTEN OLUŞUR"

Anayasal anlamda da bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğundan bahseden Altınparmak, ''Aile kadın ve erkekten oluşur'' dedi. Çocuk yaşta, bilimsel bir kanıta dayanmaksızın yapılan cinsiyet değişikliklerinin tehdidine de dikkat çekti.

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, bugün Üst Kurul'un oy çokluğuyla İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotuna onay verdiğini duyurmuştu.