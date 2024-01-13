Büyük devlet adamı Rauf Denktaş Antalya'da anıldı

Antalya’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı Rauf Denktaş, aramızdan ayrılışının 12’nci yılında düzenlenen törenle anıldı. Törende Kıbrıs Türk Şehitleri Anıtı’na çelenk sunuldu. Dışişleri Bakanlığı da anma mesajı yayımladı.

Büyük devlet adamı Rauf Denktaş Antalya'da anıldı

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına adanmış mücadeleyle geçen bir ömür… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, aramızdan ayrılışının 12’nci yılında da unutulmadı.

Antalya’da Kıbrıs Türk Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıtına çelenk sunuldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin törende konuştu. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz için başsağlığı diledi. Okyanus ötesini işaret etti.

Vali Şahin, Kıbrıs Türk Davasına ömrünü adayan Rauf Denktaş’ın fikirlerinin yaşama geçtiğini vurguladı.

Törende KKTC Başkonsolosu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Vatan Partisi temsilcileri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Anmaya Mesaj

"Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içerisinde müstesna bir dirayet ve özveriyle savunan merhum Rauf Denktaş, kalplerimizdeki yerini her daim muhafaza edecek ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Tarihi ve manevi sorumluluklarımızın bilinciyle, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili yönündeki haklı ve kararlı mücadelesine destek vermeye her daim devam edeceğiz."



Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Rauf Denktaş
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