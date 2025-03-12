Büyük dolandırıcılık: Hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler!

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 'hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında hastalardan para alarak sahte işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Kadın Doğum Uzmanı İ.B. (58), tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Büyük dolandırıcılık: Hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler!
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İddialara göre, Kadın Doğum Uzmanı İ.B., çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladı. Bir süre sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtajlar yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı. Yapılan DNA eşleştirmeleri sonucunda, hastalara verilen fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi.

Ayrıca, İ.B.’nin kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testlerini etkilediği uzman bilirkişi raporunda yer aldı. Soruşturma çerçevesinde Şırnak, Aydın ve İzmir’de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Doktor İ.B. ile birlikte 3 klinik çalışanı gözaltına alındı. Tutuklanan İ.B., diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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