Büyük Yürüyüşün Yankıları! "Türk Halkı Emperyalizme Meydan Okudu"

Cumhuriyetin yüzüncü yılında yapılan büyük yürüyüşün yankıları sürdü. Mitingin düzenleyicilerinden CKD ve Vatan Partisi yürüyüşün siyasi hedeflerini ve sonuçlarını değerlendirdi. Büyük yürüyüşte emperyalizme karşı mücadelede kararlılığın ön plana çıktığı da vurgulandı.

Büyük Yürüyüşün Yankıları! "Türk Halkı Emperyalizme Meydan Okudu"
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Cumhuriyetin yüzüncü yılında yapılan yürüyüş beraberinde görevleri de getirdi. Yürüyüşün öncülerinden Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, yeni yüzyılda Türkiye'nin önündeki görevlerin çıkarıldığı bir yürüyüşe imza atıldığını ifade etti. Oygür, 100. Yıl yürüyüşünde Türk halkının emperyalizme karşıtlığının da gözler önüne serildiğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer de yürüyüşe yönelik konuştu. Gençer, emperyalizmle mücadelenin Türk halkını özgürleştirdiğine vurgu yaptı.

Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkusu! TGB ve CKD Anıtkabir'e YürüyecekCumhuriyet'in 100. Yılı Coşkusu! TGB ve CKD Anıtkabir'e YürüyecekGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cumhuriyetin 100. yılı # büyük yürüyüş
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