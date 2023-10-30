Büyük Yürüyüşün Yankıları! "Türk Halkı Emperyalizme Meydan Okudu"

Cumhuriyetin yüzüncü yılında yapılan yürüyüş beraberinde görevleri de getirdi. Yürüyüşün öncülerinden Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, yeni yüzyılda Türkiye'nin önündeki görevlerin çıkarıldığı bir yürüyüşe imza atıldığını ifade etti. Oygür, 100. Yıl yürüyüşünde Türk halkının emperyalizme karşıtlığının da gözler önüne serildiğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer de yürüyüşe yönelik konuştu. Gençer, emperyalizmle mücadelenin Türk halkını özgürleştirdiğine vurgu yaptı.