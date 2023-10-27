Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkusu! TGB ve CKD Anıtkabir'e Yürüyecek

SİNEM YILDARI

7’den 70’e milyonlarca kişi 100. yılın coşkusuyla doldu. Cumhuriyet’in 100.yıl meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, öncülüğünde büyük bir yürüyüş yapılacak.

Birinci Meclis önünden saat 14’te başlayacak kutlamada sözlerini Şair Hüseyin Haydar’ın yazdığı, bestesini Müzisyen Ekrem Ataer’in yaptığı 100. Yıl Marşı ilk defa dev bir koro ile seslendirilecek. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, coşkuyu ekranlardan takip etmek yerine herkesi büyük yürüyüşe davet etti.

İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak da, "Cumhuriyetimize sahip çıkalım" sözleriyle yürüyüş için çağrı yaptı. Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı Murat Demirbaş da hem vatandaşları hem de sanatçıları birinci meclis önüne davet etti.