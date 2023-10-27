Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten Nefes Kesen Prova

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile F-16 ve F-4E tipi jetler, İstanbul Boğazı'nda prova uçuşu yaptı. Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında yapılacak gösterilere hazırlanan pilotlar, İstanbul Boğazı semalarında alçak uçuş yaptı.

Vatandaşlar, jetlerin provasını ilgi ve heyecanla izledi. Ankara’da da SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Kutlamaları öncesi Anıtkabir üzerinde yaptığı prova uçuşuyla nefes kesti.