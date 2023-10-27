Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten Nefes Kesen Prova

Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Hazırlıklar kapsamında Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün İstanbul ve Ankara’daki prova uçuşları nefes kesti.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten Nefes Kesen Prova

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile F-16 ve F-4E tipi jetler, İstanbul Boğazı'nda prova uçuşu yaptı. Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında yapılacak gösterilere hazırlanan pilotlar, İstanbul Boğazı semalarında alçak uçuş yaptı.

Vatandaşlar, jetlerin provasını ilgi ve heyecanla izledi. Ankara’da da SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Kutlamaları öncesi Anıtkabir üzerinde yaptığı prova uçuşuyla nefes kesti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# SoloTürk # Türk Yıldızları # cumhuriyet
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