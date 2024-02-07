Çağlayan saldırısında gözaltına alınanların sayısı 90'a ulaştı

Polis kontrol noktasına yönelik terör örgütü DHKP-C üyesi teröristlerin yaptığı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 90'a ulaştı.

Çağlayan saldırısında gözaltına alınanların sayısı 90'a ulaştı

Dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor.

Çağlayan Adliyesi önündeki polis kontrol noktasını hedef alan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 3'ü polis 5 kişi yaralandı 1 kişi de hayatını kaybetti. Terör örgütü DHKP-C'li teröristlerin yaptığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90 oldu.

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