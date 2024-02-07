Çağlayan saldırısında gözaltına alınanların sayısı 90'a ulaştı
Polis kontrol noktasına yönelik terör örgütü DHKP-C üyesi teröristlerin yaptığı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 90'a ulaştı.
Dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor.
Çağlayan Adliyesi önündeki polis kontrol noktasını hedef alan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 3'ü polis 5 kişi yaralandı 1 kişi de hayatını kaybetti. Terör örgütü DHKP-C'li teröristlerin yaptığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90 oldu.