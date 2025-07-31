Çalışan annelere müjde! Kreşsiz kamu kalmayacak

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Aile Yılı” kapsamında kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çalışan annelere müjde! Kreşsiz kamu kalmayacak
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Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla, kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve mevcut kapasitelerin artırılması talep edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu adımın “Aile Yılı” kapsamında atıldığını belirtti. Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir” ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz açıklamasında, söz konusu düzenlemenin Nüfus Politikaları Kurulu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı yapısal reformlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Özellikle 7 gün 24 saat hizmet veren kamu kurumlarında çocuklarımız için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor.”

KADIN İSTİHDAMINA VE GENÇ AİLELERE DESTEK

Yılmaz, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde kararlı adımlar atıldığını vurguladı.

Yılmaz’ın çağrısında, kamuda hizmet veren tüm kurumların bu düzenlemeyi hızla hayata geçirmesi gerektiği belirtilirken, düzenlemenin hem sosyal adaletin tesisi hem de nüfus politikalarının etkinliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Cevdet Yılmaz açıklamasının sonunda, “Hayata geçirilen bu önemli adımın ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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