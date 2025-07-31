Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı gözaltında!

Tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ailesine yönelik de yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomim'e göre, Akpolat’ın baldızı Çiğden Yankılıç Kangal, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AKPOOLAT 17 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

Rıza Akpolat, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamalarıyla 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli, daha önce başlatılan operasyon kapsamında farklı suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini aklama şüphelilere yöneltilmişti.