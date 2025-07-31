Kara yollarında dikkat! Birçok güzergahta bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kara yollarında sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yol durumu bültenine göre birçok önemli güzergahta trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

İŞTE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLEN GÜZERGAHLAR

TEM Otoyolu (Hendek–Akyazı kavşakları 0-13. km): Üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı, ulaşım Ankara yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir–Aydın Otoyolu (Denizli yönü): Havaalanı bağlantı kolundaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle sürücüler Pınarbaşı Kavşağı’na yönlendiriliyor.

Ankara–Niğde Otoyolu: Ankara yönündeki çalışmalarda sağ şerit kapalı, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor.

TAG Otoyolu (0–5. km): Çalışmalar sebebiyle ulaşıma kontrollü şekilde izin veriliyor.

Niğde–Pozantı Otoyolu (0–6. km): Eminlik Kavşağı’nın Adana yönündeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım 2 ve 3 numaralı şeritlerden devam ediyor.

Sinop–Samsun Yolu (54–61. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon–Rize Yolu (9–11. km): Yomra ilçe girişi mevkisindeki kavşak düzenleme çalışması sebebiyle ulaşım, her iki yönde tek şeritten kontrollü şekilde sürdürülüyor.

İnegöl–Bozüyük–Bilecik–Eskişehir Yolu (28–31. km): Bursa–Ankara yönündeki yapım çalışması nedeniyle trafik, Ankara–Bursa yönünden iki yönlü veriliyor.

Keçiborlu–Burdur–Antalya Yolu (2–3. km): Menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu–Tosya Yolu (0–46. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü şekilde izin veriliyor.