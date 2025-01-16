Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekrem İmamoğlu ve heyetiyle görüştü: "SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve heyetini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İzmir, Balıkesir ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanları da katıldı.

Katılacağı söylenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş ise toplantıya katılmadı.

"BELEDİYELERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda kabul ettik. Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

"UZLAŞI MASASI KURULACAK"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Bakan Vedat Işıkhan'la görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarının nasıl ödeneceğini el aldıklarını aktaran Ekrem İmamoğlu, "Orta vadeli bir borçlanma, makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri kendileriyle paylaştık. Sağolsun Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcısı, SGK Başkanı ve diğer yöneticilerin de olduğu ciddi bir heyetle bizi karşıladı. Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle, büyük ihtimalle prensipte haftaya pazartesi itibariyle 'bu uzlaşıyı nasıl sağlayabiliriz'in masası burada kurulacak. Bir çalışma yürütülecek" dedi.