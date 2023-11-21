Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kabine Toplantısı Sonrası Soruları Yanıtladı : "Asgari Ücrete Tek Zam Olacak Şekilde Çalışıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili gelen soruya "Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." cevabını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kabine Toplantısı Sonrası Soruları Yanıtladı : "Asgari Ücrete Tek Zam Olacak Şekilde Çalışıyoruz"
Kabine Toplantısı Sonrasında Sorular Yanıtlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Görüşmeleri Aralık Ayında Başlayacak

Asgari ücretle ilgili soruya Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

-Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kabine Toplantısı # Asgari ücret # Vedat Işıkhan
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