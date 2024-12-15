Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM Genel Kurulu’nda 2025 asgari ücretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan çalışanların refahını artırırken işverenlerin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm hedeflediklerini söyledi.

Sude İnak Sude İnak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yayınlanma:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan asgari ücret belirleme sürecinin titizlikle sürdüğünü belirterek, “2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde, çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak hem çalışanların hem de işverenlerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Işıkhan, ekonomik dengeyi gözeten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde toplanarak yeni yıl için belirlemeleri netleştirmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem!SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem!Yurt
Asgari ücret Yurt ekonomi
Günün Manşetleri
Perinçek’ten Polonez işçilerine destek:
Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
Reyhanlı saldırısının faili 11 yıl sonra yakalandı
AKOM İstanbul'u uyardı
Ankara'da su fiyatına zam geldi
51 bin 433 iç güvenlik operasyonu düzenlendi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı
Bakan Ersoy, TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
Çok Okunanlar
Adliye’deki kanlı saldırıda bir kahraman daha şehit düştü Adliye’deki kanlı saldırıda bir kahraman daha şehit düştü
Bakan Yerlikaya geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı Bakan Yerlikaya geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Tarihte bugün: 15 Aralık Tarihte bugün: 15 Aralık
6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması