Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM Genel Kurulu’nda 2025 asgari ücretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan çalışanların refahını artırırken işverenlerin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm hedeflediklerini söyledi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan asgari ücret belirleme sürecinin titizlikle sürdüğünü belirterek, “2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde, çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bakanlık olarak hem çalışanların hem de işverenlerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Işıkhan, ekonomik dengeyi gözeten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde toplanarak yeni yıl için belirlemeleri netleştirmesi bekleniyor.