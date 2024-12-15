Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan asgari ücret belirleme sürecinin titizlikle sürdüğünü belirterek, “2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde, çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak hem çalışanların hem de işverenlerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Işıkhan, ekonomik dengeyi gözeten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde toplanarak yeni yıl için belirlemeleri netleştirmesi bekleniyor.