SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 22.40'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sude İnak Sude İnak
SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Ege Denizi merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 22.40'ta gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3,3 olduğu ve yerin 10,67 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Yetkililer, depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını belirtti. Bölge halkı, hafif şekilde hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

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