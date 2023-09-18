Camide içkili fotoğraf paylaşmıştı! O şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, hakimlikteki ifadesinde, amacının saygısızlık yapmak olmadığını belirterek, beklediğinin üzerinde etkileşim alınca hatasını anladığını ve paylaşımını sildiğini kaydetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada, Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle yakalanan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan S.Y.Ö'nün ifadelerine yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

Zanlı S.Y.Ö, emniyetteki ifadesinde, "Ben Müslüman bir insanım. Kimsenin dini ile dalga geçmek, aşağılamak gibi bir derdim yoktu. Bu paylaşımın bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım." savunmasında bulundu.

OLAYIN BÜYÜYECEĞİNİ DÜŞÜNEMEMİŞ

Şüpheli, hakimlikte verdiği ifadesinde ise alkol etkisinde böyle bir şey yaptığını, amacının saygısızlık ve dine hakaret etmek olmadığını dile getirdi.

Son 1 yıldır dinle ilgili kafasında bazı soru işaretlerinin bulunduğunu anlatan S.Y.Ö, şu ifadeleri kullandı: