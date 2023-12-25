Can Ataklı'nın O Sözleri Sonrası Soruşturma Açıldı!

Can Ataklı, yayınladığı videoda şehit ailesine skandal sözler sarf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı'nın o sözleri üzerine soruşturma başlattı.

Can Ataklı'nın O Sözleri Sonrası Soruşturma Açıldı!
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Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Can Ataklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ne Olmuştu?

Can Ataklı, Youtube'da yayınladığı videoda Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine tepki göstermişti. Ataklı, şehit babasının sözlerini eleştirerek, ""Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var?" ifadelerini kullanmıştı.

Can Ataklı'dan Skandal Sözler! CHP'yi Savunacağım Derken Şehit Ailesini Hedef AldıCan Ataklı'dan Skandal Sözler! CHP'yi Savunacağım Derken Şehit Ailesini Hedef AldıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# can ataklı # şehit
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