Can Holding soruşturması derinleşiyor: 10 gözaltı kararı, patronlar aranıyor

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 10 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında holding sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can’ın da bulunduğu beş şüpheli aranıyor.



HOLDİNG PATRONLARI YURT DIŞINDA MI?

Holding patronlarının yurt dışında olduğu iddia edildi. Ancak yapılan pasaport kontrollerinde, resmi yollarla yurt dışına çıktıklarına dair herhangi bir bilgiye rastlanmadı.



KENAN TEKDAĞ GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Habertürk ve Show TV yöneticisi Kenan Tekdağ, gözaltı sırasında rahatsızlandı. Tekdağ, geceyi hastanede geçirdi. Diğer dört şüphelinin ise jandarmadaki sorgusu devam ediyor.



121 ŞİRKET TMSF’YE DEVREDİLDİ

Soruşturma kapsamında, geçen yıl Ciner Grubu’ndan Can Holding’e geçen yayın kuruluşlarıyla birlikte 121 şirket TMSF’ye devredildi.



SUÇLAMALAR 5 YILLIK DÖNEMİ KAPSIYOR

Kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar yaklaşık beş yıllık bir dönemi kapsıyor.

Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor. Başsavcılığın açıklamasında zanlıların, hem ekonomik güçlerini artırmayı hem de kamuoyu nezdinde itibar kazanmayı hedefledikleri belirtildi.

Jandarma, TMSF’ye devredilen şirketlerde çok sayıda dijital materyal, belge ve bilgisayar harddiskine el koydu. İncelemeler sürüyor.



CAN HOLDİNG 40 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

Yaklaşık 40 yıldır turizm, enerji ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Can Holding, son yıllarda medya ve eğitim yatırımlarına ağırlık vermişti. Holding hakkında daha önce de akaryakıt ve sigara kaçakçılığı iddiaları gündeme gelmişti.