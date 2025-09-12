Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti
Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”

“TEK GAYEM BEYKOZLULARA HİZMET ETMEKTİ”

Görev süresinde önceliğinin her zaman Beykozluların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurgulayan Karakaya, “Bu görev boyunca tek gayem kapısını çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüz, samimiyet ve dürüstlükle karşılamaktı. Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana.” ifadelerini kullandı.


TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Karakaya, kendisine güvenen ve destek veren tüm Beykozlulara teşekkür ederek şu sözlere yer verdi:

“Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir. Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine gönülden şükranlarımı sunuyorum.”

CHP’DE MÜCADELEYE DEVAM EDECEK

Beykoz’da siyaset yapmayı sürdüreceğini belirten Karakaya, “Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim. Benim sizlerde bir hakkım varsa helal olsun. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Her vedanın içinde yeni bir merhaba gizlidir.” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

beykoz istifa
