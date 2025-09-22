Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Doğa Koleji’ne kayyım atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, özel okul zinciri Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyım atandı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ilgili yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir adım attı.

Soruşturma kapsamında Doğa Koleji zincirinin bağlı bulunduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş. için kayyım atanarak tüm yetkiler TMSF’ye devredildi.

CAN HOLDİNG’İN 9 ŞİRKETİNE DAHA KAYYUM ATANMIŞTI 

Başsavcılık açıklamasında, Can Holding bünyesinde daha önce kayyum atanan şirketlere ek olarak aktif durumda başka şirketlerin de tespit edildiği bildirildi.

Kara para aklandığına dair kuvvetli şüphe ve bulguların bulunduğu vurgulanan açıklamada, Resmî Gazete’de yayımlanan 04/02/2025 tarihli düzenleme uyarınca Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin de TMSF’ye devredildiği belirtildi.

Yeni kararla birlikte şirketin yönetim organlarının aldığı tüm kararlar ve işlemler TMSF onayına bağlandı. Gerekli durumlarda şirket yönetim yetkileri tamamen TMSF tarafından kullanılacak.

