Ayder’de hayat normale dönüyor: Bakan Uraloğlu ve Bak’tan önemli açıklamalar

19 Eylül’de başlayan yoğun yağışların ardından bölgede yaşanan sel felaketi, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de birçok yolu ulaşıma kapattı. Özellikle Çamlıhemşin-Ayder yolu büyük hasar gördü. Yapılan yoğun çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ayder Yaylası’nda yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren Çamlıhemşin’den minibüs ve binek araçlarla gitmek isteyenlerin buradan tahliyelerini sağlamış olacağız. Çalışmalarımız mutlaka devam edecek.” dedi.

“100’ÜN ÜZERİNDE VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ”

Bakan Uraloğlu, bölgede 8 noktada ciddi hasar olduğunu belirterek, hafta sonu yapılacak uluslararası etkinlik nedeniyle yolun hızlıca toparlanması gerektiğini söyledi. “Bu süreçte sadece bugün 14 sorti yapıldı ve 98 vatandaşımızı tahliye ettik. Dün de yaklaşık 20 kişiyle birlikte 100’ün üzerinde vatandaşımızı bölgeden çıkardık.” ifadelerini kullandı.

Enerji kesintilerinin en kısa sürede giderileceğini belirten Uraloğlu, “Ulaşım sağlandıkça enerji şirketleri de sahaya girerek kesintiyi ortadan kaldıracak.” dedi.

BAK: “ÇEVREMİZİ VE DERELERİ KORUMALIYIZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi. “Çok şükür can kaybı olmadan bu afeti yönetmiş olduk ama derelerdeki yapılaşmalara dikkat etmemiz, çevremizi korumamız gerekiyor.” dedi.

AFAD, DSİ, Karayolları ve askeri birliklerin koordineli çalıştığını vurgulayan Bak, “Devletimiz güçlü, bütün gücüyle buradaydı. 7/24 sahada olduk. Bundan sonra da vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylası’nda işletmecilik yapan 69 yaşındaki Emine Yılmaz, yaşanan zorluklara rağmen dayanışma içinde olduklarını belirterek, “Ekmeğimizi üçe böldük, tepsilerle yemekler pişirdim. Helikopterlerle yardımlar ulaştırıldı. Allah Cumhurbaşkanımıza ve devletimize sağlık versin.” dedi.

Bir diğer vatandaş Yaldız Yıldırım, “Çok sevindik, Allah razı olsun. Allah bir gününüzü bin etsin.” sözleriyle sevincini dile getirdi. Yıldırım’ın kızı Zeliha Yıldırım ise “Kısa sürede yolumuzu açtığınız için teşekkür ediyoruz.” diyerek duygularını aktardı. Bakan Uraloğlu ve Bakan Bak, bölgedeki incelemelerinin ardından selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İki bakan da afetlere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, “Allah tekrarından hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.