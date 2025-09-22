Eskişehir'de akılalmaz saldırı! “Köpeklerimi sen mi şikayet ettin” diyerek yaşlı adamı dövdü

Eskişehir’de komşularının şikayeti üzerine köpeklerinden dolayı sinirlenen bir şahıs, sokaktan geçen yaşlı adama saldırdı. “Köpeklerimi sen mi şikayet ettin” diyerek tekme tokat dövdüğü 68 yaşındaki adam ağır yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Eylül günü saat 10.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi Ülküm Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre O.G. isimli şahıs, beslediği köpeklerin sürekli havlaması nedeniyle komşularınca şikayet edildi. Bu duruma öfkelenen O.G., o sırada Yavuz Camii’ne gitmek için sokaktan geçen 68 yaşındaki R.D.’den şüphelenerek tartışmaya başladı.

Köpekleri şikayet edenin kendisi olmadığını söyleyen R.D., Şehit Halit İlbay Caddesi’ne doğru yürümeye başladı. Ancak O.G., yaşlı adamı takip ederek tartışmayı sürdürdü. Bir parkta kavga etmeye davet ettiği R.D., camiye gitmek istediğini belirtip uzaklaşmak isterken arkasını döndüğü anda saldırıya uğradı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde O.G.’nin koşarak yaşlı adama yumruk attığı, yere düşen adamı defalarca tekmelediği görüldü. Ardından evine dönen şahsın, balkondan köpeklerine ekmek attığı ve “Aferin size, ne güzel bu hayat ya” dediği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. O.G.’nin ayrıca köpeklerine “Bugün hava çok güzel, havlayın” dediği de iddia edildi.

YAŞLI ADAMIN YÜZ KEMİKLERİ KIRILDI

Darp sonucu ağır yaralanan R.D., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın yüzünün farklı bölgelerinde kırıklar tespit edildi. Özellikle elmacık kemiğinde ciddi hasar oluştuğu belirlenen R.D., daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam eden R.D.’nin, ilerleyen günlerde gözünün altına platin yerleştirileceği öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren yaşlı adam, saldırgan O.G.’den şikayetçi oldu.

