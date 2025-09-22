Kabus geri döndü! Müsilaj Marmara’yı esir aldı

Bursa’nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinden, Tekirdağ ve Balıkesir kıyılarından denize açılan balıkçılar, “bitti” sandıkları müsilajla yeniden karşılaştı. Bir yandan yoğun denizanasıyla mücadele eden balıkçılar, diğer yandan ağlarını müsilajdan kurtarmakta zorlanıyor. Balık yerine adeta balçık çektiklerini söyleyen balıkçılar çaresiz durumda.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Vekili Kadir Aksu, denizanası popülasyonunun giderek arttığını belirterek, “Ekim ve kasım aylarında denizanasının azalmasını beklerken müsilajın tekrar başladığına dikkati çekiyorum. Kayıkçılarımız kıyıya geldikçe gördük ki ağlarını müsilajdan çekememişler.” dedi.

“BIKTIK ARTIK GERÇEKTEN BIKTIK”

Balıkçıların ekonomik kayıplar yaşadığını vurgulayan Aksu, şu ifadeleri kullandı: “Müsilaj çok belirgin olarak tekrar ortaya çıkmaya başladı. Normalde eylül ayı lüfer ayıdır, herkes bilir. Türkiye’de yaşayan herkes eylülde lüferin Marmara’da olduğunu bilir ama çıkamıyoruz denize. Biz geçen sene 8 ay müsilaj yüzünden, 2 ay da hava şartları yüzünden denize çıkamadık. Bıktık artık gerçekten bıktık.”

Aksu, Tekirdağ’dan bile müsilajın ağları mahvettiğine dair görüntüler geldiğini aktararak, “Marmara’da balıkçılık elbirliğiyle bitirildi. Kirlilik, arıtılmadan denize akıtılan atıklar, bilinçsizlik derken balıkçılık bitti artık.” dedi.

Denizanasının ciddi bir sağlık riski de oluşturduğunu vurgulayan Aksu, “Ağları çekerken yüzümüze sıçrayan suyla salyaları geliyor. Balıkçılarımızdan bir hafta evinde yatan oluyor. Deride inanılmaz yaralanmalara yol açıyor. Neyle mücadele edeceğimizi şaşırdık.” sözleriyle yaşanan tehlikeyi dile getirdi.

“YİNE YENİDEN MÜSİLAJ BAŞLADI”

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj tehlikesine dikkat çekerek, “Yine, yeniden müsilaj başladı.” dedi.

Sarı, 15 Eylül itibarıyla Şarköy kıyıları, Gemlik Körfezi, Bandırma Körfezi, Erdek Körfezi ve Çanakkale Boğazı girişinde müsilaj tespit ettiklerini belirtti. “Genelde ekim-kasım aylarında oluştuğunu dikkate aldığımızda bu tarih oldukça erken. Birkaç hafta içinde Marmara’nın her tarafında müsilajdan bahsediyor olacağız ne yazık ki.” uyarısında bulundu.

Müsilajın deniz suyu sıcaklığının artması, deniz şartlarının durağanlığı ve kirliliğin birleşmesiyle ortaya çıktığını ifade eden Sarı, “Müsilajı önlemek için tek çare Marmara Denizi’nin kirlilik yükünü azaltmak.” diye konuştu.

Sarı, 2021’de ilan edilen Marmara Denizi Eylem Planı’na geri dönülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tüm evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer atıkların ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulması artık bir tercih değil zorunluluk.” dedi.

UZMANLARDAN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Prof. Dr. Mustafa Sarı, yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Çalışmayan arıtma tesislerini faaliyete geçirmek.

Devam eden tesis inşaatlarını tamamlamak.

İleri biyolojik arıtmaya geçişi hızlandırmak.

Endüstriyel atıkların arıtılması için denetimleri artırmak.

Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin işbirliği yapması.

Ulusal ölçekte farkındalık kampanyaları başlatmak.

Zaman kaybettiren toplantılar yerine somut adımlar atmak.