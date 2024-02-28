Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Editör: Uğur Çam
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Öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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