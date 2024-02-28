İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
İstanbul'da etkili olan sis, deniz ulaşımını vurdu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
İstanbul'daki hava durumu yaşamı zorlaştırıyor. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sürüyor.
Kentteki yoğun sis, deniz ulaşımını da etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önemli bir açıklama yaptı.
Açıklamada, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin, yoğun sis nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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