Çanakkale'de korkunç olay! Yaşlı adam tartıştığı kişiler tarafından darbedildi

Küçükkuyu beldesindeki bir restoranda, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bazı kişilerle tartışan Mustafa Ayran, kısa sürede şiddetli bir şekilde darp edildi. Olay sonrası restorana giren Ayran, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemenin ardından Mustafa Ayran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayran'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın hemen ardından Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı ve yapılan araştırmalar sonucu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, M.B., Ş.T., S.A. ve K.Y. olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.