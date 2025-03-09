Şoke eden uyuşturucu kaçakçılığı! Bağırsaklarından 10 paket metamfetamin çıktı

Artvin'de, bağırsaklarında 350 gram metamfetamin taşıyan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucuyu vücudunda saklayarak sınırdan geçmeye çalıştığı, hastanede yapılan kontrollerle ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şoke eden uyuşturucu kaçakçılığı! Bağırsaklarından 10 paket metamfetamin çıktı
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Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştıkları İran uyruklu Farshid Rafıeıeınsheykh’i takibe aldı. Yapılan operasyonla, şüpheli Çayağzı Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Ancak yapılan üst aramasında herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı. Bunun üzerine şüpheli Artvin Devlet Hastanesi’ne götürülerek tomografi taramasından geçirildi. Tarama sonucunda, şüphelinin karın ve bağırsak bölgesinde yabancı cisimler tespit edildi.

BAĞIRSAKLARINDAN 10 PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bağırsak tıkanıklığı ve hayati risk taşıyan durum nedeniyle hemen ameliyata alınan şüphelinin, bağırsaklarından 10 paket halinde toplam 350 gram metamfetamin çıkarıldı.

Şüpheli, tedavisinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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