Çanakkale'de yangına havadan müdahale aralıksız devam ediyor!

Yangının ilk gününden bu yana gece ve gündüz aralıksız havadan yangına müdahale devam ediyor. Bölgede 8 uçak ve 26 helikopter görev yapıyor.

YANGINA HAVADAN MÜDAHALE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR!

Gece saatlerinde 4 adet yarasa diye tabir edilen gece görüşlü helikopterler ile müdahale gerçekleştiriliyor. Gündüz saatlerinde ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı uçak ve helikopterlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma’ya ait hava unsurları da bölgede hizmet veriyor.