Canan Karatay dolandırılmış! 'Hipnotize oldum'

Son zamanlarda özellikle yaşlı vatandaşlara yönelik kendini hakim, savcı vs. diye tanıtan dolandırıcılar, milyonlarca vurgun yaptı.

Prof. Dr. Canan Karatay da 10 yıl önce kendisini nasıl dolandırdıklarını anlattı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Canan Karatay'a bankadan çektirdikleri 50 bin dolar ve 10 bin lirayı iki ayrı parkta bıraktırdı.

'PKK'YA YÜKLÜ MİKTARDA PARA GİTMİŞ'

Karatay, olayın nasıl gerçekleştiğini dakika dakika Show Haber'e anlattı:

Yurt dışında sizin kimliğiniz kullanılarak hesap açılmış, burdan PKK'ya yüklü bir para gitmiş ve siz bununla suçlanıyorsunuz. Arkadan sesler geliyor 'Ben komiser bilmem kim' savcımıza veriyorum telefonu. Tamamen hipnotize oluyorsunuz. Bankadan paranızı alıp vereceksiniz sonra devlet size bunu ödeyecek. Ben savcıyla konuştuğumu zannettiğim için 'Peki efendim' diyorum hep. Bana dediler ki 'Peki efendim demeyin,eşinizle konuşur gibi bizimle konuşun'. Ben de o zaman 'peki Ali Bey' dedim. Eşimin adı Ali. "Bakkala gidin bir bakkaldan naylon torba alın, parayı naylon torbaya koyun" dediler.

Telefonu da üstü kapalı buzluklar var ya oraya koydum. Kapatmayın dedikleri telefon buzluğun üzerine düştü. Onun üzerine bakkal beyden rica ettim gel çıkar diye, o geldi ve çıkarttı.

'İNANMAYIN, GÜVENMEYİN'

Karatay son olarak, "Hiçbir emniyet müdürü,hiçbir savcı, hiçbir polis telefonla sizden para istemez inanmayın, güvenmeyin" diyerek vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı.