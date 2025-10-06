Casusluk ağında yeni gelişme: MİT operasyonuyla yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, yürüttükleri ortak operasyonla İsrail gizli servisi Mossad’a casusluk yaptığı belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden Serkan Çiçek’in Mossad’a doğrudan çalıştığı, avukat Tuğrulhan Dip’in ise casusluk yapan dedektiflere bilgi sağladığı tespit edildi. Her iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

MOSSAD BAĞLANTISI MİT TAKİBİYLE ORTAYA ÇIKARILDI

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalarda, Serkan Çiçek’in “İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi” mensubu Faysal Rasheed adlı Mossad ajanıyla bağlantı kurduğu ortaya çıktı.

Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu ve ticari borçları nedeniyle ismini değiştirdiği belirlenen Çiçek’in, 2020 yılında “Pandora Dedektifliği” adıyla bir dedektiflik şirketi kurduğu saptandı.

Soruşturma kapsamında, daha önce Mossad’a casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip’le temas kurduğu, onlarla birlikte bilgi paylaşımı yaptığı da belirlendi.

MİT’in ulaştığı bilgilere göre Mossad ajanı Faysal Rasheed, 31 Temmuz’da WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek’le temasa geçti. Kendini yurtdışında faaliyet gösteren bir “hukuk bürosu personeli” olarak tanıtan Rasheed, Çiçek’ten Başakşehir’de yaşayan Filistinli bir aktivisti dört gün boyunca takip etmesini istedi. Yapılan teknik incelemelerde Rasheed’in, bu iş karşılığında 1 Ağustos’ta 4 bin dolar değerinde kripto para transfer ettiği tespit edildi.

FİLİSTİNLİ AKTİVİSTİ İZLEME TALİMATI

Serkan Çiçek’in, hedef ismin kimliğini araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendiği, buna rağmen teklifini kabul ettiği belirlendi. Çiçek’in, 1-2 Ağustos tarihlerinde “kiralık daire bakma bahanesiyle” siteye girip keşif yaptığı, ancak hedef kişiyi bulamadığı tespit edildi.

Mossad ajanı Rasheed’in ise 3 Ağustos’ta Çiçek ile bağlantısını kestiği anlaşıldı.

Soruşturma dosyasına göre avukat Tuğrulhan Dip, Mossad’a çalışan dedektiflerle yakın temas halindeydi. Dip’in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilere yasa dışı erişim sağlayarak bu bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı, onların da bu bilgileri Mossad’a aktardığı belirlendi. Dip’in, daha önce Mossad’a çalıştığı için 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa Kuş ile de birlikte çalıştığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Dip’in illegal sorgu sistemleri üzerinden elde ettiği bilgileri casusluk faaliyetlerinde kullandığı ve bu bilgileri dedektif ağına servis ettiği anlaşıldı.