Emniyet fuhuş çetesini çökertti: 16 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhşa zorlayan ve eşlerini fuhşa teşvik eden kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, 16 şüphelinin 13 ayrı adresi belirlendi. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 3 evli çiftin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 20 kadın güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve mağdurların korunması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

