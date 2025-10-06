Emniyet fuhuş çetesini çökertti: 16 kişi yakalandı

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, 16 şüphelinin 13 ayrı adresi belirlendi. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 3 evli çiftin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 20 kadın güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve mağdurların korunması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.