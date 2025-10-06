6 Ekim 2025 döviz kuru: Dolar ve Euro fiyatları ne kadar?

Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 6 Ekim 2025 itibarıyla Dolar 41,69 TL, Euro 48,96 TL seviyelerinden işlem görüyor. İç ve dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, Dolar ve Euro’daki son değişimleri dikkatle izliyor. Yeni günde Dolar/TL 41,6710 (alış) ve 41,6953 (satış) seviyelerinden işlem görürken, Euro ise 48,9642 TL seviyelerinde seyrediyor.