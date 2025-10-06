Bugün Türkiye’de deprem mi oldu? Son dakika deprem verileri
Ülkenin farklı bölgelerinde 6 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler yaşanıyor. İşte bugün meydana gelen depremler ve detayları:
📌 Bugün Meydana Gelen Depremler
Menderes (İzmir) – Saat: 04:59
Büyüklük: 2.8
Derinlik: 10.51 km
Mustafakemalpaşa (Bursa) – Saat: 03:40
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 11.41 km
Sındırgı (Balıkesir) – Saat: 03:01
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.77 km
Kandilli ve AFAD, Türkiye genelindeki son depremleri canlı olarak yayınlamaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan şehirlerde yaşayan vatandaşlar, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.