Bugün Türkiye’de deprem mi oldu? Son dakika deprem verileri

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler yaşanıyor. İşte bugün meydana gelen depremler ve detayları:

📌 Bugün Meydana Gelen Depremler

Menderes (İzmir) – Saat: 04:59

Büyüklük: 2.8

Derinlik: 10.51 km

Mustafakemalpaşa (Bursa) – Saat: 03:40

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 11.41 km

Sındırgı (Balıkesir) – Saat: 03:01

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 5.77 km

Kandilli ve AFAD, Türkiye genelindeki son depremleri canlı olarak yayınlamaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan şehirlerde yaşayan vatandaşlar, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.