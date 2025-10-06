Bugün Türkiye’de deprem mi oldu? Son dakika deprem verileri

Ülkenin farklı bölgelerinde 6 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bugün Türkiye’de deprem mi oldu? Son dakika deprem verileri
Yayınlanma: Güncellenme:

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler yaşanıyor. İşte bugün meydana gelen depremler ve detayları:

📌 Bugün Meydana Gelen Depremler

Menderes (İzmir) – Saat: 04:59
Büyüklük: 2.8
Derinlik: 10.51 km

Mustafakemalpaşa (Bursa) – Saat: 03:40
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 11.41 km

Sındırgı (Balıkesir) – Saat: 03:01
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.77 km

Kandilli ve AFAD, Türkiye genelindeki son depremleri canlı olarak yayınlamaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan şehirlerde yaşayan vatandaşlar, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı: 1.416 kişiye rekor ceza!Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı: 1.416 kişiye rekor ceza!Gündem
Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!Ekonomi
deprem türkiye son dakika
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı
37 ilde 567 kişi yakalandı, 209’u tutuklandı
Altın piyasasında şok operasyon
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Ukrayna bağlantılı kişi hakkında arama kararı çıkartılacak
Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek
“İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”
12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?
Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor!
Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
Çok Okunanlar
Borç kapatma kredisi 2025 detayları Borç kapatma kredisi 2025 detayları
Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı! Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza