Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı: 1.416 kişiye rekor ceza!

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı piyasa istikrarını sağlamak amacıyla önemli bir operasyon başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 1.416 kişi hakkında toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ticaret Bakanlığı olarak; emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bakanlığımızca mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklanmıştır. Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir.”

Elektronik ortamda yapılan son dönem incelemelerine göre; 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesi, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artışlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bugüne kadar yapılan tüm işlemlerle birlikte, 1416 kişi hakkında toplam 172 milyon TL idari para cezası verilmiş oldu. Bakanlık, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısı oluşturmak ve vatandaşların menfaatlerini korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini duyurdu.