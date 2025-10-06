Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı: 1.416 kişiye rekor ceza!

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarını önlemek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Yapılan incelemeler sonucunda 1.416 kişi hakkında toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı: 1.416 kişiye rekor ceza!
Yayınlanma: Güncellenme:

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı piyasa istikrarını sağlamak amacıyla önemli bir operasyon başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 1.416 kişi hakkında toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ticaret Bakanlığı olarak; emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bakanlığımızca mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklanmıştır. Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir.”

Elektronik ortamda yapılan son dönem incelemelerine göre; 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesi, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artışlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bugüne kadar yapılan tüm işlemlerle birlikte, 1416 kişi hakkında toplam 172 milyon TL idari para cezası verilmiş oldu. Bakanlık, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısı oluşturmak ve vatandaşların menfaatlerini korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini duyurdu.

Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!Ekonomi
Yola Çıkacaklar Dikkat! 6 Ekim’de Hangi Yollar Kapalı?Yola Çıkacaklar Dikkat! 6 Ekim’de Hangi Yollar Kapalı?Yurt
emlak fiyatları ceza
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı
37 ilde 567 kişi yakalandı, 209’u tutuklandı
Altın piyasasında şok operasyon
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Ukrayna bağlantılı kişi hakkında arama kararı çıkartılacak
Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek
“İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”
12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?
Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor!
Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
Çok Okunanlar
Borç kapatma kredisi 2025 detayları Borç kapatma kredisi 2025 detayları
Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı! Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza