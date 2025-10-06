Yola Çıkacaklar Dikkat! 6 Ekim’de Hangi Yollar Kapalı?

Sürücülerin, güzergah bilgilerini önceden kontrol etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından kritik önem taşıyor.

Peki, hangi yollar kapalı? Nerelerde çalışmalar devam ediyor? İşte il il yol durumu ve trafik uyarıları…

Türkiye Genelinde Karayollarında Güncel Durum

KGM, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gitme, trafik işaretlerine uyma uyarısında bulundu.

Öne çıkan yol çalışmaları:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (O-5/02 Km:08 – O-5/03 Km:03)

Üstyapı onarım çalışmaları kapsamında İzmir yönünde sol-orta-sağ şeritler kapatılacak, trafik Altınova OHT 14 üzerinden yönlendirilecektir. Başlangıç: 06.10.2025 | Bitiş: 09.10.2025

Aydın-Denizli Otoyolu (16-21.km)

Üstyapı çalışmaları nedeniyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatılacak. Trafik, Aydın istikametinden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışma: 30.09.2025 – 10.10.2025

TAG Otoyolu (Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı 0-1.km)

Deprem hasarlarının onarımı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu (0-7.km)

Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik, Adana istikametine doğru kontrollü şekilde ilerliyor.

Ankara-Kırıkkale Yolu (29-32.km, DDY1 Köprüsü)

Yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti kapatıldı; ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun Yolu (Bafra Çetinkaya Köprüsü – Bafra Tozköy Kavşağı 43-45.km)

Drenaj çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti kontrollü olarak geçiliyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp Yolu (13-31.km)

Sugören, Osmaniye ve Çamdere köprülerinde yapılacak derz onarım çalışmaları nedeniyle tek şeritten kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Isparta-Eğirdir Yolu (19-20.km)

Bordür onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.

Yalova-Bursa İl Sınırı – Gemlik-Bursa Yolu (32-37.km)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldı, diğer yönden çift yönlü ulaşım sağlanıyor.

Gölbaşı – Kahramanmaraş İl Sınırı Yolu (29-30.km)

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak ilerliyor.