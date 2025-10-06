Ankara'da kan donduran olay: Otomobilin içinde katledildi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde otomobilin içinde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Olay, saat 23.00 sıralarında Erbakan Bulvarı üzerindeki tünelde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilde bulunan kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, aracı durdurup yanındaki kişileri araçtan indirdi.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, taraflardan biri yanında bulundurduğu pompalı tüfekle B.K. ve B.Y.’ye ateş etti. Saldırgan daha sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede B.K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı B.Y. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

B.K.’nın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

