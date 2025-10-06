Sinan Ateş davasında kritik gelişme: Dosyalar birleştirildi!

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin önemli bir karara imza attı.

Mahkeme, Ateş hakkında bilgi toplamakla suçlanan sanıkların yargılandığı dosya ile MHP’li avukat Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal’ın yargılandığı dosyayı birleştirme kararı verdi.

 İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLİYOR

Sinan Ateş’in öldürülmeden önceki süreçte bilgilerini temin etmek, failleri gizlemek ve suçluyu kayırmakla suçlanan 8 sanığın yargılandığı dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dosyayla birleştirildi.

Daha önce “fiili bağlantı bulunmadığı” gerekçesiyle reddedilen birleştirme talebi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi tarafından yeniden değerlendirildi. Daire, sanıkların suç nitelikleri, iddianamelerdeki olay anlatımları ve suç tarihleri arasında “şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu” gerekçesiyle iki dosyanın birleştirilmesine hükmetti.

Böylece, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara İl Başkan Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve bir polis memurunun da aralarında bulunduğu sanıklar; MHP’li avukat Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal ile aynı dosyada yargılanacak.

 İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre:

Burak Kılıç, Suat Yılmazzobu ve Gürsel Horat hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Komiser Talha Atalay için aynı suçu “kamu görevlisi sıfatıyla” işlediği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi.
Cinayetin ardından “suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanan Fatih Küçükertutan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükertutan ve Yunus Hasar hakkında ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TÜM YARGILAMALAR TEK DOSYADA

Kararla birlikte Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tüm yargılamalar, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi çatısı altında yürütülecek.

Sinan Ateş dava
