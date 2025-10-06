Gaziantep'te vahşet: Parkta uyardığı kişi tarafından motosiklet kaskıyla dövülerek katledildi

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı, uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia ettiği M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.’yü uyardı. Uyarının ardından M.C.A. ile Kayıkçı arasında tartışma çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gaziantep'te vahşet: Parkta uyardığı kişi tarafından motosiklet kaskıyla dövülerek katledildi
Yayınlanma:

Tartışma sırasında M.C.A., Ahmet Kayıkçı’yı motosiklet kaskı ile darbetti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kayıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kayıkçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saha taraması yaptı ve güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonucu M.C.A. ve E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bugün Türkiye’de deprem mi oldu? Son dakika deprem verileriBugün Türkiye’de deprem mi oldu? Son dakika deprem verileriYurt
​Gaziantep vahşet
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı
37 ilde 567 kişi yakalandı, 209’u tutuklandı
Altın piyasasında şok operasyon
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Ukrayna bağlantılı kişi hakkında arama kararı çıkartılacak
Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek
“İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”
12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?
Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor!
Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
Çok Okunanlar
Borç kapatma kredisi 2025 detayları Borç kapatma kredisi 2025 detayları
Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı! Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza