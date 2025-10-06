Gaziantep'te vahşet: Parkta uyardığı kişi tarafından motosiklet kaskıyla dövülerek katledildi

Tartışma sırasında M.C.A., Ahmet Kayıkçı’yı motosiklet kaskı ile darbetti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kayıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kayıkçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saha taraması yaptı ve güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonucu M.C.A. ve E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.